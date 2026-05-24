Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago12.8°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Jugadores de Osasuna se unieron a celebración con los hinchas de Getafe

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Jugadores de Osasuna se unieron a las celebraciones tras salvarse del descenso.

Jugadores de Osasuna se unieron a celebración con los hinchas de Getafe
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los hinchas de Getafe invadieron la cancha del Estadio Coliseum para celebrar su clasificación a la Conference League tras derrotar 1-0 a Osasuna y se unieron a los jugadores del cuadro visitante quienes festejaron evitar el descenso tras el empate de Girona y Elche

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada