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Jugadores de Osasuna se unieron a celebración con los hinchas de Getafe
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Autor: Redacción Cooperativa
Jugadores de Osasuna se unieron a las celebraciones tras salvarse del descenso.
Jugadores de Osasuna se unieron a las celebraciones tras salvarse del descenso.
Los hinchas de Getafe invadieron la cancha del Estadio Coliseum para celebrar su clasificación a la Conference League tras derrotar 1-0 a Osasuna y se unieron a los jugadores del cuadro visitante quienes festejaron evitar el descenso tras el empate de Girona y Elche