La confesión de Mauricio Viana: Fui 20 años alcohólico, así en toda mi carrera

El exarquero brasileño-chileno Mauricio Viana confesó haber tenido problemas extrafutbolísticos durante su trayectoria profesional y señaló que fue "alcohólico durante 20 años" como modo de escape a la rutina deportiva



"Fui 20 años alcohólico. Todos los fines de semana, fueron 20 años tratando de borrar (durante el fin de semana) para reiniciar el lunes", afirmó en el podcast Cooling Break.

A su vez, Viana resaltó que pese a su alcoholismo hacía "todo lo que me decían, no cuestioné nunca (las decisiones técnicas). Le pasa a la mayoría de los futbolistas, no creo ser el único ejemplo".

"Me cuidaba de lunes a viernes, jugaba el sábado y me recontra emborrachaba. La gente juzgaba esa parte de mí, pero yo decía 'no tengo otra salida, porque si no reseteo, el lunes no puedo comenzar a entrenar, no puedo venir con más fuerza para aguantar otra semana'. Y así 20 años de carrera", aseguró.

Viana culpó a su educación como la base de su problema, declarando que "no tuve las herramientas, los profesores que tenía en ese tiempo no estaban preparados. Nadie estaba preparado".

Finalmente, el exportero de Santiago Wanderers, Deportes Puerto Montt, Trasandino, Jaguares de Chiapas y Sporting Cristal agradeció la oportunidad de sincerarse y expresó la importancia de pedir ayuda en estos casos.