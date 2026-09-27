Vozinha sobre el precio de su fama: "Perdí mi paz y mi tranquilidad"

Vozinha, arquero de Colo Colo y de la selección de Cabo Verde, reconoció que la fama que alcanzó durante el Mundial afectó su vida cotidiana.

"Perdí mi paz y mi tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos tengo mucha menos que antes", dijo en una entrevista con The Observer.

El futbolista explicó que ahora recibe constantes solicitudes de fotografías y autógrafos, incluso cuando sale a comer, y que algunas personas lo graban sin pedirle permiso. Su popularidad se disparó después de sus atajadas en el empate ante España: pasó de 56 mil seguidores en Instagram a más de un millón al término de ese partido.

"Si me dieran a elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, escogería la de antes", afirmó. También contó que los hinchas llegan a diario a la casa de su madre en Cabo Verde para pedirle fotos o conversar con ella.

Vozinha abordó además su llegada a Colo Colo. "Fue el club que mostró mayor interés. No recibí ofertas de Estados Unidos y hubo algún contacto desde Arabia Saudita, pero nada concreto", señaló el guardameta.

Sobre sus objetivos con el cuadro chileno, expresó: "Ojalá pueda jugar pronto la Copa Libertadores".