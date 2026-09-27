Vozinha sobre el precio de su fama: "Perdí mi paz y mi tranquilidad"
El arquero de Colo Colo contó cómo cambió su vida tras convertirse en una figura del Mundial con Cabo Verde.
El arquero de Colo Colo contó cómo cambió su vida tras convertirse en una figura del Mundial con Cabo Verde.
Vozinha, arquero de Colo Colo y de la selección de Cabo Verde, reconoció que la fama que alcanzó durante el Mundial afectó su vida cotidiana.
"Perdí mi paz y mi tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos tengo mucha menos que antes", dijo en una entrevista con The Observer.
El futbolista explicó que ahora recibe constantes solicitudes de fotografías y autógrafos, incluso cuando sale a comer, y que algunas personas lo graban sin pedirle permiso. Su popularidad se disparó después de sus atajadas en el empate ante España: pasó de 56 mil seguidores en Instagram a más de un millón al término de ese partido.
"Si me dieran a elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, escogería la de antes", afirmó. También contó que los hinchas llegan a diario a la casa de su madre en Cabo Verde para pedirle fotos o conversar con ella.
Vozinha abordó además su llegada a Colo Colo. "Fue el club que mostró mayor interés. No recibí ofertas de Estados Unidos y hubo algún contacto desde Arabia Saudita, pero nada concreto", señaló el guardameta.
Sobre sus objetivos con el cuadro chileno, expresó: "Ojalá pueda jugar pronto la Copa Libertadores".