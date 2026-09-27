Gobierno promete que el canciller dará "respuestas claras de las razones" para adherir al Escudo

El Gobierno prometió que, durante su interpelación de este lunes en la Cámara Baja, el canciller Francisco Pérez Mackenna entregará "respuestas claras sobre las razones" de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.

El interrogatorio -a cargo del diputado socialista e integrante de la Comisión de RR.EE. Nelson Venegas- abordará la gestión diplomática del ministro, marcada por reiteradas polémicas como la de Argentina y el Estrecho de Magallanes, el apoyo chileno a la reclamación trasandina en la cuestión de las Malvinas y los opacos alcances de la integración nacional al mentado bloque.

La interpelación contempla 13 puntos, entre ellos el retiro del respaldo del Estado a la fallida candidatura a la ONU de la expresidenta Michelle Bachelet y las controversias que rodean al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik; embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik; pero la decisión del Presidente Kast en torno al Escudo -anunciada esta semana en Nueva York- se instaló de manera sorpresiva como el asunto más relevante.

Ante esto, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, reconoció que "interpelar a un canciller es complejo, porque la política exterior es una política de Estado en donde no todas las materias que se abordan pueden ser de público conocimiento".

Sin embargo, prometió que los diputados "van a encontrar las respuestas de Cancillería, que van a ser claras, objetivas y que dicen relación con las razones por las cuales Chile participa de este acuerdo político multilateral a fin de tener más herramientas para combatir de mejor manera el crimen organizado".

RN: Pérez Mackenna llega con una gestión brillante, ha defendido intereses soberanos

Desde el Congreso, en tanto, la diputada opositora Lorena Pizarro (PC) criticó duramente: "Resulta inaceptable todo lo que viene sucediendo desde el 11 de marzo. Me parece que estamos frente a una situación muy compleja en el ámbito internacional".

"Espero que veamos a un ministro que sea capaz de responder a lo que se le interpele", expresó.

En la otra vereda, el diputado RN Juan Carlos Beltrán considera que "el canciller llega a esta interpelación con una gestión brillante".

"Ha avanzado en la relación con nuestros países vecinos y ha defendido con claridad los intereses soberanos de Chile. Creo que la oposición una vez más está actuando de forma irresponsable", reprochó.

El Escudo busca establecer hegemonía estadounidense, dice el excanciller Walker



Por su parte, el otrora ministro de RR.EE. Ignacio Walker señaló que el Escudo de las Américas no sólo apunta a materias contra el crimen organizado, sino también contra China.

"El Escudo de las Américas apunta en la dirección correcta. ¿Quién quisiera no estar en la lucha contra los carteles? Pero el espíritu y, sobre todo, el contexto, dicen algo muy distinto: el corolario Trump a la doctrina Monroe, 'América para los americanos'", explicó.

"(Cuando) estamos hablando de los minerales críticos y de infraestructura digital confiable (tal como estipula la declaración del Escudo, donde EE.UU. busca asegurar acuerdos con los países integrantes), eso es (contra) China, no los carteles", dijo el exDC.

"Entonces, aquí hay una realidad sobre el intento por parte de Estados Unidos de ejercer, en la era Trump, una clara hegemonía en las Américas", cerró.