La Región Metropolitana tendrá un hospital veterinario público en 2028

La comuna de San Joaquín contará con el primer hospital público veterinario de la Región Metropolitana, luego de que el Consejo Regional aprobara una inversión de más de 5.449 millones de pesos para su construcción.

El futuro recinto estará ubicado en Avenida Vicuña Mackenna, a pasos de la estación Rodrigo de Araya de la Línea 5 de Metro, y tendrá una superficie de más de 1.452 metros cuadrados distribuidos en dos niveles: un subterráneo y una azotea, que será habilitada como plaza pública.

El proyecto busca ampliar el acceso a la atención veterinaria y recibirá casos que requieran prestaciones de mayor complejidad mediante un sistema de derivación desde los dispositivos municipales.

Entre las prestaciones se encuentran cirugías mayores, atención de especialidades, laboratorio clínico, servicio de imágenes y unidades de cuidados intensivos con espacios diferenciados para perros y gatos.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, explicó que la idea es que esta iniciativa "se articule con el mundo municipal. Más que llegar directamente (al recinto), pasas a la clínica veterinaria del municipio y ahí se deriva al hospital público".

"Los que no tengan problemas probablemente podrán pagar sus atenciones, pero la idea nuestra es que para el 40% de los hogares más pobres de la Región Metropolitana sea completamente gratuita", aseveró.

Por su parte, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, destacó que la veterinaria "viene a dar bienestar animal y también a hacer justicia social respecto a muchas familias que no tienen cómo pagar los altos costos que hoy día requieren operaciones, que requieren tratamientos y van a poder ser de forma gratuita y a muy bajo valor".

El proyecto prevé más de 27 mil atenciones al año, priorizando a mascotas cuyos dueños estén inscritos en el Registro Social de Hogares.

Las obras están previstas para comenzar en junio del próximo año, con la meta de que el nuevo centro veterinario entre en funcionamiento durante el 2028.