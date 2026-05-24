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[VIDEO] "Bebieron sus lágrimas": Hinchas de Arsenal se burlaron de Manchester City
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los fanaticos "bebieron las lágrimas" de los "citizens".
Los fanaticos "bebieron las lágrimas" de los "citizens".
Hinchas de Arsenal replicaron las burlas con botellas de Manchester City en la victoria ante Crystal Palace donde festejaron el título de la Premier League y "bebieron sus lágrimas" al igual que el fanático de los "citizens" que se hizo viral hace algunas semanas.