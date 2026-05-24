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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

[VIDEO] "Bebieron sus lágrimas": Hinchas de Arsenal se burlaron de Manchester City

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los fanaticos "bebieron las lágrimas" de los "citizens".

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Hinchas de Arsenal replicaron las burlas con botellas de Manchester City en la victoria ante Crystal Palace donde festejaron el título de la Premier League y "bebieron sus lágrimas" al igual que el fanático de los "citizens" que se hizo viral hace algunas semanas.

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