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Alexandra Litvinova, pareja de Alexis, se divierte montando a caballo y cosechando limones en Chile
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Autor: Redacción Cooperativa
Además posó con la chaqueta de la selección chilena.
Además posó con la chaqueta de la selección chilena.
La pareja de Alexis Sánchez, Alexandra Litvinova, compartió a través de sus redes sociales diversas postales de su visita a Chile, donde anduvo a caballo y cosechó limones, donde además posó con la chaqueta de La Roja.
La modelo rusa subió un video con el siguiente mensaje: "Mis mañanas favoritas".