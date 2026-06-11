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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexandra Litvinova, pareja de Alexis, se divierte montando a caballo y cosechando limones en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Además posó con la chaqueta de la selección chilena.

Alexandra Litvinova, pareja de Alexis, se divierte montando a caballo y cosechando limones en Chile
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La pareja de Alexis Sánchez, Alexandra Litvinova, compartió a través de sus redes sociales diversas postales de su visita a Chile, donde anduvo a caballo y cosechó limones, donde además posó con la chaqueta de La Roja.

La modelo rusa subió un video con el siguiente mensaje: "Mis mañanas favoritas". 

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