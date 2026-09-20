En Canadá revelaron momento de furia de Alexis tras nueva derrota de CF Montreal

El chileno Alexis Sánchez protagonizó un momento de furia este sábado tras la derrota de CF Montreal ante Columbus Crew, evidenciando su malestar por los resultados del equipo canadiense, que marcha colista en la Conferencia Este en la MLS.

Según informó el periodista Maxime Truman, el tocopillano increpó duramente a varios de sus compañeros tanto en la cancha como en camarines tras caer con Columbus Crew, resultado que significó la cuarta derrota al hilo del equipo en el torneo estadounidense.

Esta situación fue consultada al técnico interino Philippe Eullaffroy, quien explicó que Alexis terminó molesto porque quiere que el equipo acelerara hacia el frente y explotara mejor los espacios a la espalda de los defensores.

"Comparto esa idea y la exijo, pero no está ocurriendo", indicó el DT.

"Tras el encuentro, estaba irritado y tenso por cómo se dio la segunda parte, al igual que varios de sus compañeros de equipo", aseveró Eullaffroy.