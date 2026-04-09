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[VIDEO] Gran gesto: Alexis regaló pelota a fanático de Sevilla que padece Piel de Mariposa
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El tocopillano le entregó palabras de aliento al joven hincha.
El tocopillano le entregó palabras de aliento al joven hincha.
En medio del entrenamiento de Sevilla, el delantero nacional Alexis Sánchez se tomó unos minutos junto al plantel para hacerle un regalo a un joven hincha que padece Piel de Mariposa. El tocopillano le entregó un balón y dedicó emotivas palabras de aliento aliento.