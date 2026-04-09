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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

[VIDEO] Gran gesto: Alexis regaló pelota a fanático de Sevilla que padece Piel de Mariposa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tocopillano le entregó palabras de aliento al joven hincha.

[VIDEO] Gran gesto: Alexis regaló pelota a fanático de Sevilla que padece Piel de Mariposa
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En medio del entrenamiento de Sevilla, el delantero nacional Alexis Sánchez se tomó unos minutos junto al plantel para hacerle un regalo a un joven hincha que padece Piel de Mariposa. El tocopillano le entregó un balón y dedicó emotivas palabras de aliento aliento.

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