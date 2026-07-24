Como en el Mundial: Las novedades reglamentarias para la segunda rueda en los torneos chilenos

Este viernes, el Sindicato de Árbitros del Fútbol Profesional Chileno (Arbifup), detalló los cambios al reglamento que comenzarán a regir en la segunda rueda de la Liga de Primera y Ascenso del fútbol nacional.

Inspirado en las normas estrenadas en el Mundial 2026, el balompié chileno contará con novedades como la expulsión por cubrirse la boca en un altercado, la revisión de una segunda tarjeta amarilla, si es que se estima como incorrecta y el error de identidad, otorgando la capacidad de rectificar una confusión en el campo.

Además, se aplicará la pausa de hidratación, que solo será impuesta cuando se esté jugando a muy altas temperaturas.

Sumado a estos cambios, se implementarán sanciones frente a la pérdida de tiempo, como la designación de un tiro de esquina al rival si es que un arquero no saca en los cinco segundos otorgados, o la salida de un jugador que sospecha una lesión, el cual tendrá que permanecer fuera del terreno de juego por un minuto tras la reanudación del encuentro.