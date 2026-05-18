PDI interrogó a Arturo Vidal en investigación por robo a casa de cambio

La Policía de Investigaciones interrogó este lunes a Arturo Vidal en el marco de una indagatoria relacionada con un supuesto robo que afectó a inicios de este año a una casa de cambio.

El futbolista de Colo Colo llegó esta tarde a dependencias de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte, en la comuna de Independencia, y prestó declaración en calidad de testigo.

Según se conoce hasta el momento, la investigación comenzó la semana pasada a partir de una denuncia interpuesta por el dueño del establecimiento, que acusa a un trabajador de confianza de haber sustraído alrededor de 50 millones de pesos desde una caja fuerte.

El empresario sostiene que, al ser encarado, el trabajador dijo que el destinatario de ese dinero había sido el exastro de la selección chilena.

Alega que posteriormente intentó contactarse con Vidal para exigirle la devolución del dinero, y como no logró resultados, acudió a la PDI.