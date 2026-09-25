"King" comentarista: Arturo Vidal participará en el "React" del amistoso de La Roja y Canadá

El volante Arturo Vidal asumirá un nuevo rol en el streaming, ahora como comentarista en el "React" oficial del amistoso entre La Roja y Canadá este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT).

Apenas terminó el partido de Colo Colo ante Audax Italiano por Copa Chile, el canal Mega anunció al "King" como flamante comentarista para su señal de YouTube.

Los "Reacts" son un formato de transmisión online donde los canales, como su nombre indica, disponen de un panel que reacciona en pantalla dividida a un programa, siendo una alternativa relajada para seguir los contenidos en vivo más destacados.

En este caso, Vidal comandará la previa de La Roja a partir de las 19:30 horas.