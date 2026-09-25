La Roja visita a Canadá con la tarea de hacer un buen papel en el inicio de su gira

Este sábado 26 de septiembre, la selección chilena de fútbol vive el primero de sus tres grandes desafíos en Norteamérica, visitando a Canadá en el BMO Field.

El equipo nacional seguirá aceitando sus piezas rumbo a las Clasificatorias 2030, nada menos que ante uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026.

Los "canucks" vienen de su mejor resultado en un Mundial, llegando hasta los octavos de final. En la inédita fase de dieciseisavos tumbaron a Sudáfrica por 1-0, pero Marruecos cortó su sueño con un 3-0 el 4 de julio.

La gran ausencia canadiense es el lateral Alphonso Davies, figura y capitán del equipo que acordó no ser convocado para poder tener su luna de miel, a modo de retribución del DT Jesse Marsch al compromiso, pues la boda del jugador fue poco antes de la cita planetaria.

Un eventual once norteamericano es con Dayne St Clair, Richie Laryea, Luc De Fougerolles, Richard Chukwu, Ralph Priso, Tajon Buchanan, Nathan-Dylan Saliba, Stephen Eustáquio, Jacen Russell-Rowe, Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

Por el lado de La Roja, en la fecha FIFA previa al Mundial cayó 2-1 ante Portugal en una deslucida actuación y luego derrotó 2-1 a República Democrática del Congo.

La figura del DT Nicolás Córdova ha generado un gran contraste: Los hinchas reprueban lo que ha sido su proceso debido a los resultados y nivel de juego, mientras algunos jugadores como Agustín Arce, Lucas Cepeda y Marcelino Núñez defienden su labor y "estilo europeo".

Fuera de los cuestionamientos, Córdova resaltó en la antesala que lo principal es tener "competencia de alto nivel" en esta ventana internacional ante los mundialistas Canadá, Estados Unidos y México, así como darle rodaje a los jóvenes para que "tengan ese roce".

El más probable equipo de Chile es con Lawrence Vigouroux; Felipe Fáundez, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Agustín Arce, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

La contienda arrancará a las 20:00 horas de nuestro país (23:00 GMT) y podrás seguir los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.