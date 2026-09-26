Venezuela: Acuerdan desbloqueo de medios digitales y Rodríguez niega trabas al retorno de Machado

El chavismo y un sector de la oposición acordaron este viernes ampliar el desbloqueo de portales webs, así como impulsar una agenda "de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico" y revisar "instrumentos legales" sobre la libertad de expresión, al culminar el segundo ciclo de diálogo que promueve Estados Unidos.

En un comunicado leído por el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza el grupo opositor, las partes indicaron que acuerdan acompañar la decisión de "continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web, medios electrónicos, como parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo".

La medida, añadieron, es "parte de los aportes realizados" por la mesa de diálogo y busca "fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información", e invitar a los actores del sistema de comunicación público y privado a contribuir "a la convivencia democrática, a la paz y a la unión nacional".

Las delegaciones de diálogo cerraron su segundo ciclo de conversaciones con compromisos en materia de libertad de expresión y telecomunicaciones. (FOTO: EFE)

De igual forma, impulsarán "una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional" que abarque a "todos los actores" del país e "incluya la revisión de instrumentos legales que lo requieran".

El pronunciamiento se conoció al término del segundo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y un sector de la oposición, iniciado el pasado 17 de septiembre, y luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenara este viernes el levantamiento "inmediato" de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que permanecen bloqueados en el país.

Decisiones administrativas y monitoreo digital

En un comunicado se indicó que Rodríguez recibió con "beneplácito" informes del diálogo entre el chavismo y la oposición y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, pero no detalla qué portales o plataformas serán desbloqueadas ni cuántas.

La orden se suma a una ya dada el pasado 17 de septiembre cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -el ente regulador de las telecomunicaciones en el país- anunció el "restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales".

El anuncio coincide con la orden de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de retirar restricciones a más plataformas de internet. (FOTO: EFE)

Hasta el pasado miércoles, VE sin Filtro computaba 18 dominios desbloqueados, lo que restauró el acceso a 15 sitios de noticias, entre ellos la Agencia EFE.

VE sin Filtro dijo justo en esta misma jornada más temprano que en Venezuela seguían bloqueados 177 dominios de sitios web, entre ellos 72 de noticias.

Jefe negociador del chavismo niega que Gobierno impida el regreso de Machado

El jefe negociador del chavismo en los diálogos con un sector de la oposición, Jorge Rodríguez, negó este viernes que las autoridades venezolanas estén impidiendo el regreso de la líder opositora María Corina Machado, luego de las denuncias que hiciera su equipo esta semana.

"No vale, por Dios", respondió Rodríguez, quien también es titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y hermano de la presidenta interina, al ser interrogado por periodistas sobre la denuncia del equipo de prensa de Machado al cierre del segundo ciclo de diálogo con un sector de la oposición.

El martes, el equipo de Machado, líder opositora venezolana y premio nobel de la paz, denunció que ella intentó regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido.

El equipo de prensa de la Nobel de la Paz denunció que la política ha intentado volar tres veces esta semana desde Panamá sin éxito. (FOTO: EFE)

"Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir", confirmó a EFE el equipo de la exdiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

Con estos tres nuevos intentos, ya son "al menos siete" las veces que Machado ha tratado de volver a su país, agregó la fuente.

Uno de los intentos más recientes fue después del devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.