Unión Española festejó su aniversario con remontada ante Deportes Iquique

Unión Española tuvo una dulce jornada de aniversario tras vencer 2-1 a Deportes Iquique en el Santa Laura, encarrilando su cuarto triunfo consecutivo y acercándose a puestos altos en la duodécima fecha de la Liga de Ascenso.

El marcador se abrió con un golazo de tiro libre de Agustín Venezia (22') para la visita, pero el local igualó tras el descanso con un cabezazo de Sebastián Pereira (49'). La polémica vino cuando el juez desestimó una mano de Bastián Roco en área "hispana", ya que tras esto vino la jugada del gol del triunfo de Andrés Vilches (68').

Con este resultado, el equipo dirigido por Ronald Fuentes trepó al sexto lugar con 20 unidades, manteniéndose firme en zona de liguilla. Por su parte, los "Dragones Celestes" se quedaron en el decimotercer puesto con 11 puntos, a solo cuatro unidades de la zona de descenso directo.

Temuco volvió a los triunfos en un batallado partido ante Santa Cruz

Deportes Temuco consiguió un valioso triunfo como forastero tras vencer por 2-3 a un complicado Deportes Santa Cruz en el Estadio Municipal "Joaquín Muñoz García", reencontrándose con las alegrías tras dos jornadas.

Cristian Rocha (15') adelantó a la visita, pero el anfitrión lo dio vuelta con un penal de Mathias Pinto (23') y un tanto de Hugo Herrera (31'). Antes del descanso, Rocha (35') repitió para el empate y, tras una atajada clave de Yerko Urra (49'), Maximiliano Cuadra (51') selló el triunfo definitivo con una lucida maniobra individual.

Gracias a esta victoria, el cuadro de La Araucanía escaló a la novena posición con 17 puntos, quedando a las puertas de la liguilla. En la otra vereda, Santa Cruz se mantiene en el penúltimo lugar con apenas 7 unidades, superando solamente al colista Rangers de Talca que tiene 3 positivos.