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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

[VIDEO] Colo Colo dedicó video por su cumpleaños a Arturo Vidal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Cacique" saludó al "Rey" en redes sociales..

[VIDEO] Colo Colo dedicó video por su cumpleaños a Arturo Vidal
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Este viernes 22 de mayo, Arturo Vidal cumplió 39 años

El mediocampista de Colo Colo y bicampeón de América con la selección chilena fue saludado por el cuadro albo en redes sociales mediante un video que muestra las dos etapas del "King" en el club, desde su inicio como joven promesa hasta su vuelta como un futbolista consagrado.

Mira el saludo de Colo Colo:

 

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