Lema valoró la victoria ante Vasco: En rachas complicadas, lo más importante es volver al triunfo

Gustavo Lema, director técnico de Audax Italiano, resaltó el gran triunfo de su equipo contra Vasco da Gama, de visita en Brasil por Copa Sudamericana, que elevó la confianza en medio de un turbulento andar en la Liga de Primera.

"Más que una reacción, yo creo que fue lo que nos viene pasando en el torneo (local). Venimos jugando contra equipos muy fuertes, dominando los partidos, y los resultados se nos estaban haciendo esquivos", inició en conferencia de prensa.

"Hoy también los muchachos se plantaron muy bien, dominaron en el primer tiempo once contra once. Cuando viene la expulsión (de Vasco) uno piensa que la cuestión podía incluso aumentar en cuanto al dominio, y viene el gol (en contra)", sumó.

El DT destacó que "cuando estás en esas rachas así, complicadas, lo más importante es volver al triunfo, y los muchachos lo pudieron hacer porque tienen una entrega, convicción y valentía para pararse con cualquier rival".

Sobre el rival, dijo: "Estamos en una plaza muy complicada. No descubro nada, con un presupuesto superior y demás. Nuestros jugadores se plantan, juegan bien y hoy por suerte nos llevamos también el resultado".