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Tópicos: Deportes | Fútbol | Ben Brereton

Ben Brereton y Kimberley Abbott anunciaron que serán padres por tercera vez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La pareja del seleccionado chileno sorprendió con el anuncio en redes sociales.

Ben Brereton y Kimberley Abbott anunciaron que serán padres por tercera vez
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El seleccionado chileno Ben Brereton y su pareja Kimberley Abbott serán padres por tercera vez.

En su Instagram, la modelo e influencer sorprendió a sus seguidores, con imágenes de la ecografía y una torta con el mensaje "bebé floreciendo".

"Uno más", escribió Abbott, con un corazón azul y un emoji de un niño, mientras que Brereton respondió: "No puedo esperar" y una sonrisa.

Esta publicación también fue compartida por Brereton en sus historias de Instagram. 

El primer hijo de la pareja, Mason, nació en enero de 2023; y su hija Honey llegó dos años después, en enero de 2025.

 

La noticia se dio a conocer en medio de la gira de Brereton junto a La Roja en Norteamérica. Su próximo partido será este martes, a las 21:00 horas (00:00 GMT) ante Estados Unidos, en St. Louis, Misuri.

 

 

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