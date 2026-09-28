Ben Brereton y Kimberley Abbott anunciaron que serán padres por tercera vez

El seleccionado chileno Ben Brereton y su pareja Kimberley Abbott serán padres por tercera vez.

En su Instagram, la modelo e influencer sorprendió a sus seguidores, con imágenes de la ecografía y una torta con el mensaje "bebé floreciendo".

"Uno más", escribió Abbott, con un corazón azul y un emoji de un niño, mientras que Brereton respondió: "No puedo esperar" y una sonrisa.

Esta publicación también fue compartida por Brereton en sus historias de Instagram.

El primer hijo de la pareja, Mason, nació en enero de 2023; y su hija Honey llegó dos años después, en enero de 2025.

La noticia se dio a conocer en medio de la gira de Brereton junto a La Roja en Norteamérica. Su próximo partido será este martes, a las 21:00 horas (00:00 GMT) ante Estados Unidos, en St. Louis, Misuri.