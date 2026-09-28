Ben Brereton y Kimberley Abbott anunciaron que serán padres por tercera vez
La pareja del seleccionado chileno sorprendió con el anuncio en redes sociales.
La pareja del seleccionado chileno sorprendió con el anuncio en redes sociales.
El seleccionado chileno Ben Brereton y su pareja Kimberley Abbott serán padres por tercera vez.
En su Instagram, la modelo e influencer sorprendió a sus seguidores, con imágenes de la ecografía y una torta con el mensaje "bebé floreciendo".
"Uno más", escribió Abbott, con un corazón azul y un emoji de un niño, mientras que Brereton respondió: "No puedo esperar" y una sonrisa.
Esta publicación también fue compartida por Brereton en sus historias de Instagram.
El primer hijo de la pareja, Mason, nació en enero de 2023; y su hija Honey llegó dos años después, en enero de 2025.
La noticia se dio a conocer en medio de la gira de Brereton junto a La Roja en Norteamérica. Su próximo partido será este martes, a las 21:00 horas (00:00 GMT) ante Estados Unidos, en St. Louis, Misuri.