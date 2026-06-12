Ander Herrera se despidió de Boca Juniors: "El club tiene un bostero en Europa"

El mediocampista español Ander Herrera anunció su salida de Boca Juniors, luego de rescindir su contrato con el club argentino, y expresó su agradecimiento por haber cumplido el sueño de vestir la camiseta azul y oro.

"Hola 'bosteros', estoy aquí para comunicarles que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente, esta vez va a ser como hincha por el resto de mi vida", señaló Herrera en un video publicado por Boca Juniors y grabado en el césped de La Bombonera.

El futbolista de 36 años también aseguró estar "agradecido de por vida" por la oportunidad de defender al "Xeneize" y remarcó que "ha sido un año y medio maravilloso". Además, visiblemente emocionado, agregó: "El club tiene un bostero en Europa y siempre que me necesiten voy a estar".

Herrera llegó a Boca Juniors en enero de 2025, pero las lesiones le impidieron tener continuidad: Disputó solo 29 partidos y marcó un gol, en la victoria ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. Su último encuentro fue el 28 de mayo, en la caída ante Universidad Católica que sentenció la eliminación del equipo en el torneo continental.