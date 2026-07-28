"Estoy super arrepentida": Naya Fácil reacciona a la investigación en su contra por conducción temeraria

La polémica influencer Naya Fácil pidió disculpas por manejar su lujoso a Tesla Cybertruck a 211 kilómetros por hora en carretera, cuando el límite es de 120 km/h en Chile, asegurando que "asumirá las consecuencias" luego de que se abriera una investigación en su contra por el delito de conducción temeraria.

Tras la viralización de su polémico video, la Fiscalía Metropolitana Sur inició una investigación penal de oficio contra la creadora de contenido por el citado delito, con la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 38a Comisaría de Puente Alto a cargo de las diligencias.

"Estoy super arrepentida de haber cometido este acto irresponsable, así que le pido disculpas a mis 'facilines'", expresó Nayadeth Neculhueque -nombre real de Naya Fácil- en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Mediante un video en sus Stories de Instagram, dijo reconocer que "soy una persona influenciadora en redes sociales, que soy también pública… es un acto que no volveré a hacer y, afortunadamente, no pasó algo más grave, por lo tanto, tengo ahora que asumir las consecuencias a lo que llegue esta situación".

"Me siento tan mensa por haber hecho esto, porque mi auto trae un modo que es rápido y quise probarlo, entonces fue un acto irresponsable que no se puede volver a cometer, no puedo volver a cometer por nada de la vida. Así que pedir las disculpas a mis 'facilines' y a todas las personas", sentenció.

No es la primera vez que la creadora de contenido ha sido cuestionada por su irresponsabilidad al volante, ya que también ha sido el foco de múltiples denuncias por manejar usando el celular.

La propia ONG No Chat cuestionó que la figura pública contribuya a legitimar "conductas de alto riesgo", con la influencer llegando al punto de declarar "que 'es adicta al celular y que seguirá usándolo, porque todo se soluciona con plata y abogados'".