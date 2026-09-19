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CF Montreal de Alexis Sánchez enfrenta a Columbus Crew de Gonzalo Tapia en la MLS
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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CF Montreal, con el atacante Alexis Sánchez de titular, enfrenta a Columbus Crew, que tiene a Gonzalo Tapia en la banca, en el Saputo Stadium de Canadá por la MLS
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