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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

CF Montreal de Alexis Sánchez enfrenta a Columbus Crew de Gonzalo Tapia en la MLS

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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CF Montreal, con el atacante Alexis Sánchez de titular, enfrenta a Columbus Crew, que tiene a Gonzalo Tapia en la banca, en el Saputo Stadium de Canadá por la MLS

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  • CF Montreal 0-0 Columbus Crew. Primer tiempo. Saputo Stadium

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