Sernapesca detectó virus ISA en centro de cultivo de Aysén

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) informó un resultado positivo a virus ISA en el centro de cultivo Izaza, de la empresa Salmones Camanchaca, ubicado en la Región de Aysén.

El virus fue detectado en las dos jaulas que fueron muestreadas, mientras una de ellas presentó signos compatibles con la enfermedad. Ante estos resultados, Sernapesca calificó al centro como sospechoso e inició un muestreo de todas sus jaulas para determinar si el caso se confirma y establecer su categorización sanitaria.

"Continuaremos monitoreando la situación y coordinando además las acciones necesarias a fin de resguardar la condición sanitaria de la actividad acuícola", señaló la directora regional de Sernapesca en Aysén, Daniela Leiva.

Como medida preventiva, el organismo instruyó reforzar los protocolos de bioseguridad en los centros de cultivo de la misma agrupación de concesiones y en un radio de 10 millas náuticas alrededor de Isaza, con el fin de reducir el riesgo de propagación del virus.