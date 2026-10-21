CF Montreal, donde milita el atacante nacional Alexis Sánchez, enfrenta este miércoles a Forge FC en el Saputo Stadium, por la final del Campeonato Canadiense.

Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl:

Campeonato Canadiense - Final

CF Montreal 1-1 Forge FC. Alargue (Segundo tiempo). Saputo Stadium, Montreal.

0-1: 45+6' Antoine Batisse (HAM); 1-1: 48' Daniel Ríos (CFM)