Darío Osorio abre la puerta a una salida del Midtjylland: "Me siento preparado"

El atacante nacional Darío Osorio dejó abierta la posibilidad de cerrar su ciclo en el FC Midtjylland de Dinamarca, admitiendo que se siente listo para enfrentar un nuevo desafío en su trayectoria futbolística.

Tras finalizar la reciente campaña en tierras escandinavas, el formado en Universidad de Chile conversó con el medio danés Campo DK, donde se refirió a su futuro inmediato y a su deseo de escalar a una liga más competitiva.

"Sí, me gustaría tener la oportunidad. Me siento preparado. Y me gustaría dar el siguiente paso en mi carrera", confesó el oriundo de Hijuelas.

Respecto a una posible salida, el atacante formado en Universidad de Chile aclaró que aún no ha iniciado conversaciones formales con la institución: "Aún no he hablado con ellos, más adelante nos sentaremos a conversar y a analizar qué es lo mejor. Todavía no conozco sus planes", expresó.

En caso de concretarse su partida, Osorio aprovechó la instancia para dejar un mensaje de gratitud a los seguidores del conjunto danés: "Quiero que me recuerden por sonreír y reír, por pasarlo bien aquí y, sobre todo, por disfrutarlo más que nada", comentó.

Consignar que el nombre del seleccionado chileno ha ganado fuerza en el mercado europeo durante los últimos días, siendo vinculado con importantes clubes de la Premier League de Inglaterra, tales como Bournemouth, Crystal Palace y Everton, equipos que estarían siguiendo de cerca su evolución para sumarlo a sus filas.