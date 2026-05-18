"Estamos consternados, fue un acto negligente": El clamor de la mamá de la niña fallecida en Las Condes

"Como familia estamos tremendamente consternados (...) fue un acto negligente", dijo este lunes Gloria Ortiz, mamá de Isidora, la pequeña de dos años que falleció ayer tras caer desde un departamento en el piso 11 de un edificio en Las Condes.

La familia de la menor llegó esta mañana hasta el Servicio Médico Legal (SML), lidiando con el dolor de la pérdida y a la espera de poder despedirse de la pequeña.

En medio del shock y la conmoción, dijeron que esperan que la justicia se haga cargo de un hecho que, para a su juicio, fue un actuar negligente del padre, quien al momento del fatal accidente estaba a cargo de su cuidado.

"Como familia estamos tremendamente consternados por la muerte de mi hija. La Fiscalía está tomando todas las medidas para poder esclarecer la situación, junto con la PDI", comentó la la madre, que clamó por justicia.

Asimismo, aseguró que la justicia debe abordar el caso como "un acto negligente durante el cuidado personal de mi hija".

En el marco de esta investigación, el padre fue detenido y se espera su formalización esta tarde por negligencia.

Un elemento central en la investigación es la presencia de mallas de seguridad en el departamento del imputado. La familia manifestó que uno de los requisitos establecidos en los regímenes de visita era que debía contar con estas protecciones.

Incluso se reportó que este sujeto presentó a la mamá de la pequeña facturas correspondientes a la instalación de estas mallas. Sin embargo, aparentemente estas instalaciones fueron parciales, no abarcando todas las ventanas del inmueble.