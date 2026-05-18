El empresario chileno y alto ejecutivo de la empresa Landes Germán Naranjo arriesga de dos a cinco años de cárcel y el pago de una multa por el ilícito de injuria racial, tras haber emitido insultos racistas y homofóbicos en contra de un tripulante brasileño en un avión.
El sujeto protagonizó el episodio el domingo 10 de mayo, cuando iba a iniciar un vuelo a Fránkfurt (Alemania) por actividades propias a su cargo; momento en el que tuvo un altercado con la víctima por intentar abrir la puerta del avión.
Naranjo también enfrenta delitos de racismo y xenofobia y actualmente se encuentra preso en el Centro de Custodia Provisional -próximo al aeropuerto de Guarulhos- tras ser formalizado en el gigante sudamericano.
Testigos afirman que, aparentemente, el imputado tuvo un "día de furia" esa jornada, pero que al momento de su aprehensión no tuvo el mismo comportamiento ni opuso resistencia.