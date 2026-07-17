Darío Osorio fue titular y jugó 68' en la goleada 4-1 de Midtjylland a Orense en el MCH Arena, en el marco de un amistoso de pretemporada con miras a los playoffs clasificatorios de Europa League, donde el cuadro danés se medirá ante Besiktas el 23 y 30 de julio.

Los goles del encuentro fueron anotados por Franculino (14'), Friday Etim (34', 37') y Cho Gue-Sung de penal (77'), mientras que Adam Sorensen marcó el descuento para Orense (30').

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