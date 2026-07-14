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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Enfrentará a Messi, Griezmann y Lewandowski: Paulo Díaz fue presentado en su nuevo club

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El zaguero nacional fue anunciado como refuerzo de Atlanta United.

Enfrentará a Messi, Griezmann y Lewandowski: Paulo Díaz fue presentado en su nuevo club
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Luego de su salida de River Plate, el defensor chileno Paulo Díaz fue oficializado este martes como nuevo jugador de Atlanta United, elenco que milita en la MLS estadounidense.

"Atlanta United anuncia hoy la contratación del defensor Paulo Díaz hasta la temporada 2027-28, con opciones para la 2028-29 y la 2029-30", avisó el club de Georgia en sus redes sociales.

Díaz llega a la MLS luego de ser haber sido figura en River, elenco donde en las últimas dos temporadas fue perdiendo protagonismo.

El seleccionado nacional sumó con el elenco millonario 222 partidos, 13 goles y siete títulos.

Atlanta United, en tanto, arrastra una mala campaña que lo tiene con apenas 11 puntos en 14 partidos.

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