En Brasil aseguraron que Gonzalo Tapia jugará en la MLS

El delantero nacional Gonzalo Tapia, quien durante los últimos días fue vinculado a Udinese de Italia, parece que dejará las filas de Sao Paulo, pero no precisamente para fichar en el club friulano.

Según Globo Esporte, el conjunto brasileño tiene prácticamente cerrada la cesión del chileno a Columbus Crew de la MLS por un año con una opción de compra por un millón y medio de dólares.

"Las negociaciones cobraron fuerza durante este periodo entre temporadas, y se espera que el delantero abandone São Paulo en los próximos días. El mercado de fichajes se abre el 20 de julio, fecha en la que el jugador podrá ser inscrito por su nuevo club", describió el citado medio.

En los días previos se llegó a especular con que el elenco paulista pretendía recibir cerca de cuatro millones de euros por el atacante con una posible venta a Udinese, movimiento que finalmente no se llevará a cabo.

En la presente temporada, Tapia ha disputado 27 partidos con el cuadro tricolor y solo ha logrado marcar tres goles: Dos en el torneo estadual y uno en la Copa de Brasil.