Dirigente de Mónaco descartó interés por Erick Pulgar

Durante los últimos días circuló el rumor de que el mediocampista nacional Erick Pulgar estaba en la órbita de AS Mónaco, elenco dirigido por su ex entrenador en Flamengo, Filipe Luis.

Sin embargo, el medio partidario Coluna do Fla afirmó que Thiago Scuro, director de fútbol del conjunto monegasco, negó completamente el interés de fichar al chileno.

El dirigente del elenco del principado se contactó personalmente con Jose Boto, director deportivo del cuadro carioca, y el entrenador rojinegro Leonardo Jardim para comunicarles la noticia.

El antofagastino está sujeto a una clausula de rescisión cercana a los cuatro millones de euros, por lo que cualquier club que quiera ficharlo solo tendría que pagar ese monto.