Erick Pulgar figura en el equipo ideal de América en 2025
Publicado:
Fotos Destacadas
"Qué lindo volver a verlos": Barticciotto tuvo junta con campeones de la Libertadores con Colo Colo
Más de 400 evacuados por inundaciones en Argentina
Autoridades fiscalizaron terminales de buses en víspera de Año Nuevo
Fotos Recientes
Con Mbappé liderando: Los máximos goleadores del fútbol mundial en 2025
Los equipos que jugarán la Liga de Primera 2026
Erick Pulgar figura en el equipo ideal de América en 2025
El chileno perteneciente a Flamengo de Brasil fue considerado dentro de los once mejores del continente, oncena publicada por el diario uruguayo El País.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados