Erick Pulgar figura en el equipo ideal de América en 2025

El chileno perteneciente a Flamengo de Brasil fue considerado dentro de los once mejores del continente, oncena publicada por el diario uruguayo El País.

