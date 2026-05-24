Esteban Pavez se consagró campeón en Perú junto a Alianza Lima

Alianza Lima se consagró como campeón del Torneo de Apertura 2026 del fútbol peruano tras vencer 3-0 a Chankas con Esteban Pavez como parte del plantel, que aportó una asistencia en la final y fue pieza clave durante todo el torneo.

El volante llegó al conjunto blanquiazul esta temporada tras su salida de Colo Colo, donde fue cuestionado por su desempeño y liderazgo como capitán durante todo 2025. Sin embargo, bajo la tutela de Pablo Guede, con quien coincidió en el cuadro "albo" entre 2016 y 2017, Pavez vivió un renacer futbolístico, sumando más de 1400 minutos, un gol y dos asistencias en ruta al título de liga.

Durante la celebración, el futbolista chileno no estuvo ajeno a lo que enfrentó durante el último tiempo: "El año pasado, los últimos seis meses, fueron difíciles en Colo Colo. Pasaron muchas cosas, a veces el fútbol es un poco injusto, pero sabía que con trabajo y perseverancia las cosas se logran. Fue un buen cambio dejar Colo Colo y venir acá", señaló el mediocampista.

El mediocampista indicó que "venía con muchas ganas, fue importante el llamado del profe Pablo Guede (...) El grupo es muy humilde, me recibieron bien desde el primer día. La dirigencia, mis compañeros me hicieron sentir a gusto, eso es importante y estoy feliz", finalizó el ex capitán del "Cacique".