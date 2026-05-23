Gonzalo Tapia fue blanco de duras críticas por su ingreso en empate de Sao Paulo

Sao Paulo se estancó en el Brasileirao tras sufrir un agónico empate 1-1 de Botafogo como local en el Morumbí, y el chileno Gonzalo Tapia fue uno de los más apuntados por los fanáticos del tricolor paulista.

La escuadra del nacional abrió la cuenta rápidamente a los tres minutos con gol de Luciano, pero el "Fogao" igualó a los 89' por Jordan Barrera.

Tapia entró a la cancha en el minuto 74, en reemplazo del puntero izquierdo Ferreira.

Los seguidores de Sao Paulo criticaron duramente al seleccionado nacional por su presentación; remarcando los fallos técnicos a la hora de tener el balón. Un mal remate que terminó directo en la publicidad y la aparatosa caída del jugador fue parte de lo más comentado.

"Falla todo lo posible", "vete a Chile y no vuelvas,debería ser deportado", que "se perdieron dos puntos porque se quiso jugar a que Gonzalo Tapia es profesional,supuesto jugador" y que "gana quien no tiene a Tapia en el equipo" fueron parte de los numerosos dardos a través en redes sociales.