Gonzalo Tapia fue blanco de duras críticas por su ingreso en empate de Sao Paulo
Los hinchas cargaron contra el nacional por su actuación.
Los hinchas cargaron contra el nacional por su actuación.
Sao Paulo se estancó en el Brasileirao tras sufrir un agónico empate 1-1 de Botafogo como local en el Morumbí, y el chileno Gonzalo Tapia fue uno de los más apuntados por los fanáticos del tricolor paulista.
La escuadra del nacional abrió la cuenta rápidamente a los tres minutos con gol de Luciano, pero el "Fogao" igualó a los 89' por Jordan Barrera.
Tapia entró a la cancha en el minuto 74, en reemplazo del puntero izquierdo Ferreira.
Los seguidores de Sao Paulo criticaron duramente al seleccionado nacional por su presentación; remarcando los fallos técnicos a la hora de tener el balón. Un mal remate que terminó directo en la publicidad y la aparatosa caída del jugador fue parte de lo más comentado.
"Falla todo lo posible", "vete a Chile y no vuelvas,debería ser deportado", que "se perdieron dos puntos porque se quiso jugar a que Gonzalo Tapia es profesional,supuesto jugador" y que "gana quien no tiene a Tapia en el equipo" fueron parte de los numerosos dardos a través en redes sociales.