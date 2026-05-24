Luis Felipe Gallegos se coronó campeón de la liga australiana con Auckland FC

Con el chileno Luis Felipe Gallegos en su plantel, Auckland FC se coronó como campeón por primera vez de la A-League australiana tras vencer 1-0 en la final a Sydney FC.

El exUniversidad de Chile fue parte de un logro histórico, pues se trató del primer título de un equipo neozelandés en la liga australiana; justo en los 20 años desde la temporada debut del torneo fundado en 2004.

Gallegos fue pieza clave en la temporada, ganando incluso el premio a mejor gol del campeonato en abril. Pese a una lesión, el nacional estuvo citado y vivió el encuentro decisivo en la banca.

"La temporada pasada ya habíamos hecho historia al ser parte de la Premier y ahora dominamos. Estoy orgulloso de estar acá, espero quedarme mucho tiempo. Era una de mis últimas oportunidades de ganar una liga y qué mejor que acá, donde nos recibieron con los brazos abiertos", dijo Gallegos, de 34 años, tras levantar el trofeo de campeón.