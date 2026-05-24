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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Luis Felipe Gallegos se coronó campeón de la liga australiana con Auckland FC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El exUniversidad de Chile festejó la conquista que marcó un hito para la A-League.

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Con el chileno Luis Felipe Gallegos en su plantel, Auckland FC se coronó como campeón por primera vez de la A-League australiana tras vencer 1-0 en la final a Sydney FC.

El exUniversidad de Chile fue parte de un logro histórico, pues se trató del primer título de un equipo neozelandés en la liga australiana; justo en los 20 años desde la temporada debut del torneo fundado en 2004.

Gallegos fue pieza clave en la temporada, ganando incluso el premio a mejor gol del campeonato en abril. Pese a una lesión, el nacional estuvo citado y vivió el encuentro decisivo en la banca.

"La temporada pasada ya habíamos hecho historia al ser parte de la Premier y ahora dominamos. Estoy orgulloso de estar acá, espero quedarme mucho tiempo. Era una de mis últimas oportunidades de ganar una liga y qué mejor que acá, donde nos recibieron con los brazos abiertos", dijo Gallegos, de 34 años, tras levantar el trofeo de campeón.

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