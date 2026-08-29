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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Medio brasileño: Pulgar aceptó la contraoferta de Flamengo para renovar

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

Ambas partes acercaron posturas para la continuidad del nacional en el "Mengao".

Medio brasileño: Pulgar aceptó la contraoferta de Flamengo para renovar
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Luego de haber acelerado las negociaciones durante los últimos días, Flamengo alcanzó un acuerdo para la renovación del mediocampista nacional Erick Pulgar, tras la última contraoferta presentada por el club.

Según el portal O Globo, el chileno firmará un nuevo vínculo hasta 2028 con un alza en su cláusula de rescisión respecto de la actual, considerada baja por estar en el orden de los cuatro millones de dólares.

"Aun sin alcanzar las cifras solicitadas por el jugador, Flamengo ajustó su salario y Pulgar aceptó. Ahora, el club y el jugador están intercambiando la documentación del nuevo contrato para que se pueda firmar", precisaron desde el citado medio.

De esta manera, se pondría fin a la teleserie que ha girado en torno del nacido en Antofagasta, quien terminaba contrato en diciembre de 2027 y fue pretendido por clubes de Arabia Saudita, sobre todo por el NEOM SC.

Cabe recordar que Pulgar arribó al Mengao en julio de 2022 y desde entonces ha disputado 164 partidos, con un saldo de seis goles, nueve asistencias y diez títulos ganados, destacando dos Copas Libertadores (2022 y 2025).

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