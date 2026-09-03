Nuevo escándalo: Jordhy Thompson fue apuntado por infidelidad que afectó regreso a Colo Colo

El delantero chileno Jordhy Thompson volvió a ser el protagonista de un escándalo extrafutbolístico, tras la acusación de una reciente infidelidad a su esposa Camila Sepúlveda.

Una mujer llamada Marlén utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su breve relación con Thompson, ocurrida durante la estancia del futbolista casi un mes en Chile de vacaciones, que le valió perderse toda la pretemporada con Orenburg y una dura sanción del club.

"Jamás voy a permitir que un hombre me trate mal, ni en esta ni en otra vida. En mi defensa, él siempre dijo y demostró su 'soltería'. Si yo me di el tiempo de conocerlo fue porque siempre me mostró peleas y pidiéndole el divorcio a Camila", señaló.

Marlén contó que no planeaba realizar publicaciones al respecto, pero decidió hablar por presuntas amenazas. Incluso, aseguró que Thompson le pidió "que me dejara de cuidar para tener un hijo conmigo".

"Tengo mucho con lo que cagas y que por lo mismo me pedías que no lo hiciera. No puedes ser tan chanta y lo que de aquí en adelante me pase, ya saben el responsable", sumó, junto con capturas de pantalla de Whatsapp.

"Y si te vas a defender también cuenta que así como te cagaste a la Camila en Chile también lo haces en Rusia, ¿o me equivoco? Si también me viste la cara en Rusia y te haces cagar", sostuvo en su primera línea de publicaciones.

Ante el revuelo que causó en redes sociales, transcurridas unas horas Marlén redactó un comunicado para relatar más detalles contra Thompson.

Además de remarcar que el futbolista aseguraba estar soltero y en trámites de divorcio tras el matrimonio civil realizado apenas el pasado mes de mayo, la mujer aseguró que esta situación frenó la puja que hizo Colo Colo por su regreso.

"Hubo una noche en que me encontraba compartiendo con Jordy en un bar y se produjo una situación conflictiva con Camila. Posteriormente, según lo que el propio Jordhy me manifestó, este episodio habría llegado a conocimiento de personas vinculadas a Colo Colo y habría perjudicado una eventual posibilidad de regresar al club, al quedar nuevamente expuesto en situaciones relacionadas con conflictos personales y consumo de alcohol".

"Quiero ser especialmente clara en este punto: estos es lo que él me señaló a mi y no puedo afirmar cuáles fueron las razones o decisiones internas del club", remarcó.

Además, el texto aclaró que "los malos tratos y mensajes que recibí de Jordhy no tuvieron relación con que yo estuviera relacionándome con Camila", sino que fueron por celos al salir a una discoteca con un conocido en común.

Dentro de sus últimos puntos, Marlén también indicó que Camila Sepúlveda presuntamente "tenía conocimiento" de la relación extramarital que estaba iniciando Thompson.

"No tengo ningún interés en competir con otra mujer, destruir una familia ni prolongar una polémica. Mucho menos quiero verme involucrada nuevamente en situaciones de esta naturaleza, especialmente considerando los antecedentes públicos de conflictos y episodios de violencia que han rodeado a Jordhy", expresó.

Camila Sepúlveda: "Yo no sabía nada"

La controversia, ampliamente difundida en redes sociales y cuentas dedicadas a la farándula, llevó a Camila Sepúlveda a emitir una respuesta mediante su perfil en Instagram y desmintió estar al tanto de la relación de Thompson con Marlén.

"Yo no sabía nada de esto, solo supe que ellos hablaron un par de veces 'en buena onda', pero yo no sabía nada", señaló.

Respecto a los rumores de un divorcio con el jugador, expuso que "sí estuvimos terminados un par de días y ya, pero después siempre estuvo el plan de retomar nuestro matrimonio y de volver a casa ahora en un par de días más".

"Fin del tema, yo no tengo culpa de nada aquí y no hablaré más sobre esto", cerró en una primera historia.

En una segunda subida, incluyó un audio de Marlén donde señalaba que "Jordhy no te va a decir nada porque no está ni ahí, es como webeo, él no siente y yo no siento".

En aquel mensaje, Marlén reconocía saber sobre el matrimonio: "terrible cara de raja, por último webea pero no podís andar celando (...) yo le dije 'wena compadre, usted está casado'".

Camila Sepúlveda culminó reafirmando que "la única que no estaba al tanto de la situación era yo. Ambos sabían lo que hacían, ninguno de los dos es inocente. Espero cerrar el tema aquí, por mí y por el bienestar de lo más importante para mí, mis hijos". y sigue bajo castigó interno de Orenburg por su extensa ausencia tras el periodo de vacaciones.