Prensa argentina incluyó a Paulo Díaz en la lista de candidatos a la poda masiva de River Plate

El defensa nacional Paulo Díaz parece tener los días contados en River Plate después de un primer semestre donde fue relegado completamente a funciones secundarias, sumando apenas 379 minutos en cancha repartidos en ocho encuentros.

Es justamente por este motivo que la prensa argentina lo apuntó como uno de los candidatos a dejar el club a mitad de año luego de que el presidente del elenco millonario, Stéfano Di Carlo, anunciara una poda masiva.

"Hemos decidido que van a salir en torno a quince jugadores (...) hemos instruido al director deportivo para que empiece el proceso desde hoy, va a tener que ocurrir muy rápido", indicó el dirigente a ESPN.

El mandamás del cuadro de la banda sangre detalló que "la lógica será gestionar la salida de los jugadores. En algunos venderemos de la mejor manera y en otros venderemos peor de lo que compramos, asumiendo la pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible".

Al mismo tiempo, el directivo agregó que "En otros casos serán cesiones, muy pocas y puntuales, sobre todo de juveniles, y en otros casos directamente podemos darles el pase en su poder y propiciar sus salidas".

Tras sus dichos, el portal TyC Sports elaboró un listado de los jugadores que podrían salir de la institución y nombró directamente al seleccionado nacional, quien durante las últimas semanas ha sido vinculado a Universidad de Chile.