El perito contable Christian Nino Moris, miembro del Colegio de Criminalistas, se refirió en Cooperativa a la sofisticada red de blanqueo de capitales que fue desbaratada en la bullada "Operación Tokio" y advirtió que en Chile existen "tremendas oportunidades de explotar criptomonedas" para las organizaciones del crimen organizado.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el también auditor forense explicó que el lavado de activos es “una actividad compleja” que requiere de múltiples pasos para dar apariencia de legalidad.

Respecto al uso de activos digitales, el experto detalló que existen más de 20 mil formas de operar en el mundo y que muchas de estas finanzas descentralizadas se encuentran en la "deep web", porque “lo que busca el crimen organizado es aprovechar el pseudoanonimato”.

"¿Cuántas de esas conocemos o están reguladas en Chile? hay una oportunidad tremenda en Chile de explotar las criptomonedas o los criptoactivos en distintas formas de tokens o stablecoins, que también es un ecosistema complejo de entender pero quienes conocen esto muy bien son justamente las bandas criminales", alertó.

LEER ARTICULO COMPLETO