Prensa española valoró a Alexis y dio notas regulares a Suazo tras la salvación de Sevilla

Sevilla se mantuvo en Primera División pese a su derrota con Real Madrid en la penúltima fecha, y los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fueron aprobados por la prensa española, aunque con dispar nivel de notas.

Alexis, el "revolucionario"

El diario ABC resaltó que el tocopillano "nada más entrar estuvo a punto de anotar el empate", situación también recogida por Sevilla Actualidad, que le dio una nota seis.

El Desmarque le dio un siete y lo catalogó como "un futbolista de postín que lo ha dado todo siendo importantísimo en el tramo final. Una vez más, lo intentó todo, hasta que Sánchez Martínez (árbitro) terminó por desesperarle".

Por su parte, El Pespunte nombró a Alexis como un "revolucionario", merecedor de otro siete ya que "aportó dinamismo y llegada al equipo", y también "se dedicó a buscar el empate como el que más.

Un tanto más crítico fue Estadio Deportivo con su 5.5, aunque de todas maneras mantuvo las palabras positivas: "Carácter de futbolista veterano, como siempre, pero poco incisivo de cara a la portería rival. Tuvo una muy clara que no acertó a rematar".

Suazo, "cumplidor" en la labor silenciosa

En cuanto a Gabriel Suazo, tuvo una calificación promedio, pues su labor apuntó a cubrir la banda defensivamente, fuera del protagonismo que tiene la ofensiva.

"Partido más discreto del chileno, más centrado en defensa que en dar profundidad a la banda", relató Sevilla Actualidad, con una nota seis.

"Como (José) Carmona, en las últimas semanas ha mejorado su nota de la temporada", expuso ABC, mientras El Desmarque le otorgó un seis, pues "Trabaja para que Oso pueda lucirse arriba. Tramo final de temporada más que aceptable tras meses de muchas sombras".

Para Estadio Deportivo, Suazo fue "cumplidor" pese a algunos desajustes: "Intentó prodigarse en ataque alguna vez, pero sin éxito, mientras que atrás no tuvo grandes fallos, pero tampoco fue muy seguro".

Diario de Sevilla mantuvo las calificaciones promedio, pues "no entraron por su banda tanto como por la izquierda, pero mantuvo el tipo. Eso sí, algunos fallos en las entregas".

Sin embargo, el formado en Colo Colo si se ganó críticas justamente por su rol en la cancha. El Pespunte le dio un 1 y lo llamó "invisible", indicando que "el chileno pasó de puntillas en el partido, opacado por la irrupción de Oso en ataque y blando en labores defensivas".