Megarreforma: Oficialismo critica "espíritu obstruccionista" y acusa "falta de liderazgo" en la izquierda

Representantes de centros de pensamiento de derecha coincidieron este lunes en El Primer Café de Cooperativa con la lectura del ministro del Interior, Claudio Alvarado, sobre el bloqueo opositor a la megarreforma, y señalaron que el Socialismo Democrático tiene ahora una oportunidad para demostrar voluntad real de acuerdo.

Claudio Arquero, de la Fundación Jaime Guzmán, afirmó que "lo que se ha visto es un espíritu de obstrucción: la fragmentación del proyecto en su momento, ir al Tribunal Constitucional, las 1.500 indicaciones, rechazar la idea de legislar ante un gobierno que debiera permitírsele al menos presentar su proyecto y aprobar la idea de legislar para después discutirlo".

Arquero recordó además que el Presidente José Antonoi Kast "fue bien claro con su mensaje en campaña y ganó con holgura".

Rodrigo Ubilla, de Libertad y Desarrollo, señaló que "los hechos van a demostrar esta semana si lo que dijo el ministro es adelantarse a una cosa que no fue o realmente se va a ratificar lo de (Daniel) Manouchehri y otros socialistas que han estado en la Cámara de Diputados en una posición extremadamente dura".

El exsubsecretario también valoró que el Gobierno haya abierto espacio al diálogo, con "contenido y forma", para avanzar en "cambios económicos porque ya no damos más con el desempleo, la falta de crecimiento".

Arquero fue más allá y cuestionó la identidad política del Socialismo Democrático, al señalar que desde que ese sector entró al gobierno de Boric no logró diferenciarse: "Respecto del relato de la diferenciación política, yo no lo vi".

Por eso, dijo, el emplazamiento del ministro tiene sentido: "Hay un espacio vacío en materia de liderazgo en la izquierda", por lo que el Socialismo Democrático tiene una oportunidad concreta para ocuparlo, si demuestra independencia real del Frente Amplio y el Partido Comunista.