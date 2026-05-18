"De caballito de batalla a animal chúcaro": Críticas al liderazgo de la ministra Steinert

El debate en El Primer Café de Cooperativa abordó la creciente desconfianza ciudadana respecto a la gestión del Gobierno en seguridad pública. Con la encuesta Cadem como telón de fondo, que reveló un 64% de incredulidad sobre un plan concreto, los panelistas Luis Ruz, Ricardo Solari, Claudio Arqueros y Rodrigo Ubilla analizaron las fallas de instalación y los desafíos institucionales.

Según explicó Luis Ruz, presidente de Democracia y Comunidad, existe una desconexión entre el relato oficial y la realidad.

A su juicio, "era bien impensado para todos los que participamos en la campaña presidencial pensar que el Ministerio de Seguridad se iba a transformar en el dolor de cabeza para la gestión del gobierno, porque precisamente era uno de sus caballitos de batalla. La emergencia en seguridad pasó de ser este caballito de batalla a un animal chúcaro que incluso corcovea con la propia moneda".

Por su parte, Ricardo Solari (Instituto Igualdad) apuntó a la debilidad de las figuras ministeriales, afirmando que "la situación concreta es que se hizo una oferta a la ciudadanía, no hay una estrategia para enfrentarla, el liderazgo en el ministerio es muy débil como se reconoce unánimemente (...) Aquí hay claramente un problema de ausencia de un diseño, de un plan, de una propuesta y obviamente de un liderazgo para implementar".

Defensa del diseño técnico y críticas a la "hostilidad"

Claudio Arqueros, de la Fundación Jaime Guzmán, sugirió que la ministra Trinidad Steinert ha enfrentado un clima adverso.

Para Arqueros, dDesde el principio la ministra ha sufrido un cierto grado de hostilidad. Creo que también la presión política porque esto era una promesa le cayó encima a una ministra que no venía del mundo político (...). El diseño del gobierno implica gente que viene al mundo técnico para resolver ciertos problemas que van más allá de la visión ideológica".

Rodrigo Ubilla (LyD) instó a dejar de lado la disputa política pequeña para enfocarse en el crimen organizado. "Relevemos los temas de fondo del tema de la seguridad porque los enemigos no son los gobiernos ni las oposiciones, los enemigos son el crimen organizado y si no nos ponemos de acuerdo, pongámonos de acuerdo qué es lo que necesita el país", pidió.