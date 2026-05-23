Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y niebla
Santiago4.6°
Humedad97%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Christiane Endler

OL Lyonnes de Endler y FC Barcelona disputan el título de la Champions League femenina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos se miden en Noruega.

OL Lyonnes de Endler y FC Barcelona disputan el título de la Champions League femenina
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

OL Lyonnes, club en el que milita la portera chilena Christiane Endler, y FC Barcelona buscarán una nueva corona cuando ambos disputen la final de la UEFA Champions League femenina en el Estadio Ullevaal en Oslo, Noruega.

- Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl:

  • FC Barcelona vs. Olympique Lyon. 12:00 horas. Estadio Ullevaal, Oslo.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada