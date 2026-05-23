Tópicos: Deportes | Fútbol | Christiane Endler
OL Lyonnes de Endler y FC Barcelona disputan el título de la Champions League femenina
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Ambos elencos se miden en Noruega.
Ambos elencos se miden en Noruega.
OL Lyonnes, club en el que milita la portera chilena Christiane Endler, y FC Barcelona buscarán una nueva corona cuando ambos disputen la final de la UEFA Champions League femenina en el Estadio Ullevaal en Oslo, Noruega.
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