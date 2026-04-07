"Yo te pagaba el sueldo": Borghi protagonizó tenso cruce con influencer hincha de Boca

En la previa del duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors por Copa Libertadores, el ambiente se encendió de forma inesperada. Pero no fue en la cancha, sino en un set de televisión, donde el exentrenador y actual comentarista, Claudio Borghi, protagonizó un viral y agresivo cruce de palabras con el influencer argentino Gustavo Salvestrini.

El tenso momento ocurrió en el programa Picado TV, donde ambos compartían panel. La chispa saltó cuando Salvestrini cuestionó al "Bichi" por intentar llevar la conversación hacia el análisis táctico, mientras se debatía sobre una foto viral de Lionel Messi junto a Donald Trump.

"Ya estamos hablando de fútbol, a ti te gusta hablar de cosas aburridas", lanzó el hincha xeneize.

Borghi, fiel a su estilo pero visiblemente molesto, no tardó en responder: "Lo que rodea al fútbol no me interesa. Me nombraste personajes con los que no me cruzo, no les doy la mano ni comparto nada".

La discusión subió de tono rápidamente cuando el influencer ironizó sobre los conceptos técnicos del "Bichi": "Hablemos de triangulaciones y basculaciones, programón". Ante esto, el tetracampeón con Colo Colo disparó con dureza: "Si hablamos de fútbol no lo vas a entender. Una cosa es hablar de fútbol y otra entenderlo".

"¿Cómo que no lo voy a entender? ¿Me estás subestimando?", retrucó Salvestrini. En ese punto, Borghi intentó cerrar el tema con sarcasmo diciendo "yo de fútbol no sé nada", pero el influencer aprovechó para asestar un golpe bajo sobre su pasado en La Bombonera: "Sí sé (que no sabes nada). Estuviste en Boca y no nos fue tan bien".

El punto más álgido del encuentro llegó cuando Salvestrini invocó su condición de socio del club trasandino para encarar al técnico. "Yo siendo socio de Boca te pagaba el sueldo para que fueras el técnico. Los socios éramos los que sosteníamos eso", sentenció el panelista.

Fiel a su rapidez mental, Borghi no se quedó callado y cerró el cruce con una frase que sacó chispas en redes sociales: "¿Lo pagaste tú? Te lo devuelvo".