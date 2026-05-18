Informe complica a Cobresal por situación no autorizada ante U. de Chile

El árbitro Franco Jiménez consignó una situación no autorizada de Cobresal en su informe del partido ante Universidad de Chile, duelo que terminó con triunfo "minero" por 1-0 en el Estadio El Cobre, por la fecha 12 de la Liga de Primera.

En el apartado de observaciones, el juez informó que antes del inicio del compromiso "se realiza minuto de silencio" y luego apuntó que Cobresal ingresó al campo de juego con hijos de jugadores, en una activación que "no estaba autorizada por Ligas Profesionales".

El informe también dejó constancia de una situación vinculada a Universidad de Chile, ya que el jugador Javier Altamirano utilizó medias blancas debajo de las azules designadas, lo que fue considerado un incumplimiento del artículo 32 de las bases del torneo.

En lo deportivo, Cobresal se impuso gracias al gol de Steffan Pino a los 76 minutos, resultado que le permitió al conjunto dirigido por Gustavo Huerta hacerse fuerte en El Salvador ante el equipo de Fernando Gago.

El compromiso no registró expulsados y tuvo tres tarjetas amarillas: Aaron Astudillo y Steffan Pino fueron amonestados en Cobresal, mientras que Franco Calderón recibió cartulina en Universidad de Chile.