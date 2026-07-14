Jorge Pinos dejó Cobresal tras quiebre y dardos cruzados con Gustavo Huerta

A través de un escueto comunicado, y tras una gran tensión, Cobresal anunció la salida del arquero ecuatoriano Jorge Pinos, quien fue "cortado" por el entrenador Gustavo Huerta.

El club se limitó a informar que el adiós del guardameta se dio "de común acuerdo entre las partes" para rescindir su contrato, además del deseo protocolar de éxito para el futuro.

Pinos, que llegó en 2025 y fue figura importante del equipo en la pasada temporada, arrancó el presente torneo como suplente hasta retomar la titularidad en la sexta fecha. Sin embargo, fue borrado de las nóminas a mediados de mayo.

El jugador y el DT Huerta se lanzaron dardos cruzados a través de la prensa en sendas entrevistas: Huerta apuntaba a situaciones que no correspondían a un futbolista y afectaban la interna del camarín, mientras Pinos acusó al técnico de querer imponer sus términos más allá de las atribuciones de su cargo, además de inventar un presunto inconveniente a raíz de un desacuerdo en los objetivos de Cobresal.

Más allá de la polémica y especulaciones en redes sociales sobre los detalles, lo cierto es que el periodo de Jorge Pinos como "minero" dejó 34 partidos disputados, con seis porterías invictas.

Ahora el guardameta debe buscar club para el segundo semestre, siendo su intención mantenerse en el fútbol chileno. En tanto, Cobresal seguirá adelante con Alejandro Santander, tal como ha sido el último par de meses.