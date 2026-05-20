Alarcón y escándalo de Vidal: "Nada nos va a sacar del foco que es salir a ganar el domingo"

El volante de Colo Colo Tomás Alarcón abordó el ambiente del plantel en medio de los líos judiciales que enfrenta Arturo Vidal y afirmó que el equipo está concentrado en el duelo de este domingo ante Universidad Católica, por la fecha 13 de la Liga de Primera, en el Claro Arena.

"Es un tema del que no tengo que hablar yo. Como equipo estamos muy bien, muy unidos y con muchas ganas de jugar el partido del domingo, que es un clásico muy importante, de esos que todos quieren jugar, más por el momento que estamos viviendo", señaló Alarcón al ser consultado por la situación del bicampeón de América.

Vidal viene de una compleja semana fuera de la cancha. Primero quedó zanjada la polémica con una casa de cambio, luego de devolver el dinero sustraído por el que fue denunciado, y este miércoles se conoció una nueva demanda por un presunto incumplimiento contractual vinculado a un álbum de figuras, situación revelada en un reportaje de Chilevisión.

Alarcón, de todas formas, aseguró que vio bien al referente albo en la práctica. "Lo vi muy bien, como todos los días, con muchas ganas, con mucho ímpetu y entrenando al cien por ciento, igual que todos los compañeros. El equipo está full enfocado en el domingo y nada nos va a sacar del foco, que es salir a ganar", sostuvo.

El mediocampista también valoró su presente personal y el momento colectivo de Colo Colo, líder del torneo. "Estoy viviendo un momento muy lindo, de esos que a cualquier jugador le encantaría vivir. También va de la mano con que el equipo esté bien. Me siento muy bien físicamente y eso es importante para jugar con la intensidad que tenemos", expresó antes del clásico ante Universidad Católica.