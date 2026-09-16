El Presidente José Antonio Kast inaugurará este miércoles, a las 20:00 horas, la fondas del Parque O’Higgins en el centro de Santiago, donde realizará su primer pie de cueca en la Presidencia, acompañado por la primera dama María Pía Adriasola, en una ceremonia de la que el Orfeón de Carabineros estará a cargo de la música.

Asimismo, durante esta jornada se realizó un ensayo oficial de la Parada Militar con todos los efectivos policiales y militares que desfilarán el próximo 19 de septiembre.

La celebración de las Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins se extenderá desde este jueves 17 de septiembre hasta el domingo 20. En las horas previas se han realizado diversas fiscalizaciones por parte de la Superintendencia de Combustibles (SEC) y la Seremi de Salud, con el fin de que todos los puestos cuenten con su regulación.

Escucha el informe completo de la periodista Gloria Gutiérrez.

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