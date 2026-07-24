Claudio Bravo: Cuesta entender que en Colo Colo no quieran el crecimiento de Maureira

Claudio Bravo, histórico exportero de la selección chilena, entró en el debate del mercado de pases de Colo Colo, cuestionando la urgencia de la dirigencia por contratar a un nuevo guardameta en medio de la titularidad del joven Gabriel Maureira y la recuperación de Fernando De Paul.

Pese a que en el horizonte del "Cacique" han aparecido nombres como los uruguayos Santiago Mele y Sergio Rochet, o el caboverdiano Vozinha, el formado en Macul cree que el club debe apostar firmemente por la continuidad del canterano bajo los tres postes.

"Colo Colo va primero en el torneo con el arquero que supuestamente tiene proyección a nivel de selección e internacional, y le están buscando arquero. Si traes al que venía era para que juegue, eso está claro. Se recupera De Paul, le pelea al que traes y este chico pasa a ser tercer arquero", dijo en el panel de ESPN.

En esa misma línea, el bicampeón de América emplazó a la dirigencia de Blanco y Negro, llamando a tener más paciencia con el proceso de formación de Maureira.

"Si Colo Colo perdiera partidos o puntos por él, es entendible. En este caso va a cometer errores por la inexperiencia, a todos nos ocurrió, en cualquier etapa laboral. Pero cuesta entender esta situación donde no se quiera buscar el crecimiento de él", enfatizó Bravo.

Recordando su propia irrupción en el primer equipo albo a principios de los años 2000, el histórico arquero rememoró el respaldo que recibió en su momento por parte de Daniel Morón.

"Cuando empecé a competir no entré haciéndolo extraordinario, sino que fueron más errores que aciertos. De la prensa indicaban que había que traer a otro, pero Daniel decía que tenía futuro, que tenía que jugar más. Para el jugador es bueno escuchar esas cosas, para bien o para mal", reflexionó.

Finalmente, el exportero de FC Barcelona y Manchester City apuntó a la falta de argumentos públicos por parte de la regencia colocolina para justificar la llegada de un refuerzo en esa zona.

"No sé si falta convicción en Colo Colo, pero sí es bueno que lo aclaren. Ninguno escuchó por qué Colo Colo quiere reforzar esa zona: porque juega mal con los pies, porque comete errores, porque no genera confianza o porque va a la selección", sentenció.