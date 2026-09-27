Colo Colo condenó ataque a bus con hinchas en San Antonio

Colo Colo lamentó "profundamente" el violento ataque sufrido por hinchas del "Cacique" en San Antonio que dejó cinco fanáticos heridos, los cuales regresaban desde Santiago tras la victoria 1-0 en el Estadio Nacional ante Audax Italiano por Copa Chile.

"Desde Colo Colo lamentamos profundamente el incidente registrado en la comuna de San Antonio, que afectó a hinchas de nuestro club que regresaban desde la capital y que dejó a cinco personas heridas", afirmó el club mediante un comunicado en redes sociales.

"Como institución, condenamos todo hecho de violencia y hacemos un llamado a cuidar la vida y la integridad de las personas", añadió la tienda alba.

A su vez, el elenco de Macul envió "toda su fuerza y solidaridad a los afectados y sus familias, especialmente a quienes se encuentran recibiendo atención médica", deseándoles una pronta recuperación.