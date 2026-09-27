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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo condenó ataque a bus con hinchas en San Antonio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco albo publicó un comunicado en redes sociales.

Colo Colo condenó ataque a bus con hinchas en San Antonio
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Colo Colo lamentó "profundamente" el violento ataque sufrido por hinchas del "Cacique" en San Antonio que dejó cinco fanáticos heridos, los cuales regresaban desde Santiago tras la victoria 1-0 en el Estadio Nacional ante Audax Italiano por Copa Chile.

"Desde Colo Colo lamentamos profundamente el incidente registrado en la comuna de San Antonio, que afectó a hinchas de nuestro club que regresaban desde la capital y que dejó a cinco personas heridas", afirmó el club mediante un comunicado en redes sociales.

"Como institución, condenamos todo hecho de violencia y hacemos un llamado a cuidar la vida y la integridad de las personas", añadió la tienda alba.

A su vez, el elenco de Macul envió "toda su fuerza y solidaridad a los afectados y sus familias, especialmente a quienes se encuentran recibiendo atención médica", deseándoles una pronta recuperación.

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