Gago fue crítico con la U: Hubo un momento en que no me gustó el equipo

Pese a timbrar el boleto a los cuartos de final de la Copa Chile, el técnico Fernando Gago se mostró crítico por el rendimiento de Universidad de Chile en la revancha que acabó 1-1 frente a Everton y que le dio el pase por el global del 1-0 asegurado horas antes en el Nacional.

"El partido lo tuvimos controlado el primer tiempo en el marco de situaciones (...) Así que bueno, en el segundo tiempo hubo un momento donde no me gustó el equipo, pero es importante ganar y clasificar", comentó el estratega en reflexión frente a TNT Sports.

Más tarde, Gago amplió su analisis diciendo en conferencia: "Que la sensación del final te dé que el rival se posicionó es lógico, estamos con un marcador donde nos clasificaba. Hay una jugada en el gol que es fuera de juego, entonces nos llevó a una situación incómoda".

Por último, condenó el lanzamiento de bengalas y proyectiles en Sausalito: "Esto es un espectáculo, darle algo lindo para que la gente lo pueda ver, para que pueda disfrutar. No está bueno que pasen esas situaciones en ninguna cancha, el mensaje hay que seguir dándolo claro, que el fútbol es un espectáculo".